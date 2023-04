Blinken ringte Lavrov og ba Russland løslate journalist

Blinken sa til den russiske utenriksministeren at fengslingen av Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich er uakseptabel, opplyser USAs utenriksdepartement søndag.

Blinken ba videre om at den spionsiktede amerikaneren løslates umiddelbart. Lavrov sa på sin side at det er uakseptabelt at Washington politiserer Gershkovich-saken, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Arbeidsgiveren, kolleger og den amerikanske regjeringen avviser anklagene om at journalisten spionerte i Russland. Russlands sikkerhetstjeneste FSB hevder Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter.

31 år gamle Gershkovich var på jobb i Jekaterinburg for Wall Street Journal da han ble pågrepet. Torsdag besluttet en domstol i Moskva at den erfarne journalisten skal varetektsfengsles i to måneder.

