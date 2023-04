USAs forsvarssjef tror ikke på ukrainsk seier i år

– Jeg tror ikke at det er sannsynlig at dette skjer i år, sier Milley i et intervju med det amerikanske nettstedet Defence One.

President Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger gjort det klart at Ukrainas mål er å gjenerobre alle områder som er okkupert av russiske styrker.

– Det er en omfattende militær oppgave. Svært, svært vanskelig militær oppgave, sier Milley.

– Man snakker om et par hundre tusen russere som befinner seg i den okkuperte delen av Ukraina. Jeg sier ikke at det ikke lar seg gjøre, men jeg sier at det er en svært vanskelig oppgave, fortsetter han.

– Men det er dette som er Ukrainas mål. De har absolutt rett til å gjøre dette, det er deres land. De er også moralsk overlegne, sier Milley.

På spørsmål om USA vil forsyne Ukraina med langtrekkende ATACMS-raketter, er Milley tvilende.

– Foreløpig er det en politisk beslutning om ikke å gjøre dette, sier han.

– Sett fra et militært ståsted så har vi relativt få ATACMS-raketter, og vi må også sørge for å ha nok ammunisjon selv, sier Milley.

