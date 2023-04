Telegraph: Biden kommer ikke til kroningen av kong Charles

I stedet vil førstedame Jill Biden muligens være til stede under den høytidelige seremonien i Westminster Abbey lørdag 6. mai, skriver avisen og viser til kilder mer nær kjennskap til saken.

Biden skal ha andre forpliktelser på den aktuelle datoen. USA ønsker ikke at Bidens fravær skal oppfattes som en avvisning, og amerikanerne ønsker å vise sin støtte til den nye monarken. Derfor planlegges det å sende en delegasjon på vegne av presidenten.

Den britiske monarken arvet tronen da moren hans, dronning Elizabeth, døde i september i fjor. En rekke statsoverhoder og andre ledere er ventet til kroningen.

Skottlands nyvalgte førsteminister, Humza Yousaf, har sagt at han kommer, til tross for at han er republikaner. Samme dag skal han også tale på et folkemøte til støtte for skotsk uavhengighet.

