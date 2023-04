Taiwan sier ti kinesiske fly krysset midtlinjen i Taiwanstredet

I løpet av det siste døgnet har ni kampfly og en militær drone krysset midtlinjen, skriver Taiwans forsvarsdepartement lørdag i sin daglige rapport om Kinas militære aktivitet.

Taiwan sendte fly for å vise bort de kinesiske flyene, mens landets luftvernraketter overvåket situasjonen, sier departementet.

De siste årene har Taiwan klaget over at Kinas flyvåpen nærmest daglig nærmer seg øya. Kina anser Taiwan som en del av sitt territorium, men den demokratiske øya har vært selvstyrt siden de kinesiske nasjonalisten flyktet dit under borgerkrigen mot kommunistene i 1949.

