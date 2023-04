Sanna Marins hovedrival optimistisk dagen før det finske valget

– Vi har gjennomført en flott valgkamp. Vi har de beste kandidatene over hele Finland, og vi leder på målingene, så jeg er optimistisk, sier Orpo, som leder det konservative Samlingspartiet.

Søndagens valg ligger an til å bli en skikkelig thriller der de tre største partiene kjemper med hårfine marginer om førsteplassen. Partiet som vinner, får tradisjonelt statsministerposten i Finland – gitt at vedkommende klarer å danne en regjering med flertall i nasjonalforsamlingen.

Samlingspartiet får 19,8 prosents oppslutning i den siste målingen som ble publisert torsdag av kringkasteren Yle. Rett bak med 19,5 prosent ligger det euroskeptiske nasjonalistpartiet Sannfinnene, som ledes av Riika Purra.

Statsminister Sanna Marin og sosialdemokratene SDP lå på tredjeplass på målingen med 18,7 prosent.

Vil reparere økonomien

Den store saken fram mot det finske valget har vært en advarsel fra landets finansdepartement: Finland må spare. Orpo har lovet innsparinger tilsvarende 65 milliarder kroner og vil samtidig kutte skattene.

Partiet anklager den sittende regjeringen for å ha sløst penger og økt budsjettunderskuddet. Marin og SDP ser i hovedsak på inntektssiden for å bedre budsjettbalansen.

– Jeg vil fikse økonomien vår. Jeg vil styrke økonomisk vekst, sier Orpo til nyhetsbyrået AFP.

Han anklager Marin for verken å bekymre seg for økonomien eller gjelda.

Finlands gjeld sammenlignet med BNP har steget til 73 prosent, opp fra 64 prosent i 2019.

Stolt Nato-tilhenger

Valget avholdes rett etter at Finlands medlemskapssøknad fra Nato sikret seg ratifisering fra samtlige av forsvarsalliansen 30 medlemsland.

– Jeg er veldig stolt, for Samlingspartiet var det første og det eneste partiet i Finland i 20 år som støttet Nato, og nå er vi der nesten, sier Orpo.

Tradisjonen i Finland er at regjeringer dannes fra brede flertall fra både høyre og venstre, men dette valget kan markere begynnelsen på en blokkpolitikk. Det gjør situasjonen enklere for Orpo, ettersom han både kan danne en regjering med SDP (blårød) og med Sannfinnene (blåsvart). Marin har på sin side stengt døra for samarbeid med sistnevnte.

