Nye protester i Israel tross utsettelse av rettsreform

Mange av demonstrantene bar på israelske flagg da de marsjerte gjennom sentrum av den israelske havnebyen. De ropte «demokrati» og bar på plakater med krass kritikk av statsminister Benjamin Netanyahu, som leder landets ytterliggående høyreregjering.

Arrangørene hevder at hele 230.000 deltok i demonstrasjonen i Tel Aviv, ifølge avisa Haaretz. Rundt 500 tilhengere av reformen demonstrerte også i byen lørdag.

Det var demonstrasjoner også i flere andre byer. Koalisjonsregjeringens planlagte rettsreform vil blant annet vekke høyesterett og gi politikerne mer makt til å utpeke dommere. Kritikere mener reformen vil svekke demokratiet.

Trussel om generalstreik

Mandag kunngjorde Netanyahu en pause i prosessen med å presse lovpakken gjennom nasjonalforsamlingen Knesset. Det skjedde i møte med demonstrasjoner uten sidestykke i Israels historie og en begynnende generalstreik.

Protestene ble trappet opp da Netanyahu for en uke siden kunngjorde at han sparket sin egen forsvarsminister for å ha tatt til orde for nettopp en pause i prosessen med å vedta reformen.

Forsvarsministeren fortsatte å jobbe

Tirsdag møttes representanter for de fleste av Knessets partier til samtaler i et forsøk på å enes om et kompromiss i striden. Men mange politiske kommentatorer og opposisjonelle har uttrykt skepsis til at samtalene vil føre fram. Regjeringen har sagt at de vil banke gjennom reformen i Knesset dersom forhandlingene mislykkes.

Samtidig har ikke Netanyahu gitt forsvarsminister Yoav Gallant det formelle oppsigelsesbrevet som loven krever. Dermed har Gallant fortsatt å gjøre jobben som statsråd.

