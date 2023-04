Fox News må møte i retten, saksøkt for milliarder

Dominion, som er en av de største produsentene av stemmeutstyr i USA, har saksøkt Fox News for ærekrenkelser og krever nærmere 17 milliarder kroner i erstatning og oppreisning.

Bakgrunnen for søksmålet er at Fox News etter presidentvalget i 2020, der Donald Trump tapte, hevdet at det ble manipulert med stemmemaskinene fra Dominion for å sikre at Joe Biden vant.

Blant dem som framsatte påstander om valgfusk var de to kjente programlederne Tucker Carlson og Sean Hannity.

Intern kommunikasjon i Fox News, som er hentet fram i forbindelse med søksmålet, avslører at produsenter, ledere og profiler i mediehuset visste at påstandene var uriktige.

Dominion mener derfor at Fox News i jakt på høyere seertall med viten og vilje spredte løgner som skadd selskapets omdømme.

Fox News har i det lengste forsøkt å hindre rettssak, blant annet ved å hevde at søksmålet er et angrep på den frie pressen, men det argumentet kjøpte ikke dommer Eric M. Davis.

– Bevisene som er lagt fram i dette sivile søksmålet viser krystallklart at ingen av påstandene som er rettet mot Dominion i forbindelse med valget i 2020, stemmer, skriver Davis.

Saken vil derfor bli prøvd for retten, der en jury skal ta stilling til Dominions krav om oppreisning og erstatning fra Fox News.

[ Trump rykker fra rivalene ]