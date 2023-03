Trump fremstilles for retten på Manhattan tirsdag

Advokat Susan R. Necheles sa torsdag til New York Times at Trump trolig vil melde seg for politiet og fremstilling for retten tirsdag.

Fredag bekreftet talspersoner for domstolen overfor amerikanske medier at rettsmøtet skal finner sted klokka 14.15 lokal tid førstkommende tirsdag.

Torsdag kveld ble det kjent at en storjury på Manhattan har stemt for å tiltale ekspresidenten i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels, som har fortalt at hun har hatt et forhold til Trump. Selve tiltalen er ikke offentliggjort ennå.

Det er første gang at en amerikansk ekspresident blir siktet i en straffesak. Etter at det ble kjent at han blir tiltalt, har Trump gjentatt at han er uskyldig og at rettsprosessen mot ham er «politisk forfølgelse» og «åpenbar innblanding i valgkampen».

Trump var på eiendommen Mar-a-Lago da tiltalebeslutningen ble kjent. Guvernør Ron DeSantis har sagt at Florida ikke vil samarbeide dersom det kommer en begjæring om utlevering av den tidligere presidenten til New York.

