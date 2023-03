Hysjpenge-tiltalen vil svekke Trump, tror ekspertene

New York Times meldte om den kommende tiltalen torsdag. Det er første gang en tidligere president tiltales i en straffesak i USA.

Saken dreier seg om utbetaling av såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, som går under aliaset Stormy Daniels.

Pengene, 130.000 dollar, ble utbetalt av Trumps personlige advokat Michael Cohen under valgkampen i 2016, i bytte mot at Daniels ikke skulle fortelle om sin angivelige relasjon til Trump.

Cohen ventes å bli et sentralt vitne i den kommende rettssaken.

Bra på kort sikt

Hilmar Mjelde, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, tror utviklingen vil svekke Trump, som forsøker å bli president igjen i valget neste år.

– På kort sikt vil Trump få mye støtte av sine egne, men på lengre sikt vil det klart svekke ham. Å være tiltalt er aldri positivt for en politiker, sier Mjelde til NTB.

Også Civita-rådgiver Eirik Løkke tror at tiltalen i nærmeste framtid vil styrke Trump.

– Han kommer langt på vei unna med å tegne opp et bilde av en partisk påtalemyndighet, en «deep state» som er ute etter å ta ham. Det svekker nok ikke Trumps kandidatur på kort sikt, tvert imot bidrar det trolig til å styrke det, sier Løkke.

Men saken vil skape problemer for Trump blant de viktige vippevelgerne i presidentvalget – om han skulle ende opp som republikanernes kandidat, tror Løkke.

[ 7 spørsmål og svar om prosessen mot Trump ]

Politisk motivert?

Saken har blitt etterforsket siden 2018. Føderale etterforskere la den på hylla i 2019.

Den ble senere gjenåpnet av den daværende statsadvokaten på Manhattan, men det har ikke blitt tatt ut tiltale før nå. Mannen bak er demokraten Alvin Bragg, som tiltrådte i starten av 2022.

Trump hevder tiltalen er politisk motivert og får til en viss grad støtte fra Mjelde.

– Det er legitimt å spørre om politikk har spilt en rolle her. Påtalemyndigheten droppet samme sak tidligere, og byrden er på Alvin Bragg nå til å rimeliggjøre tiltalen, sier han.

[ De er kjærester, de har fått barn – og det er 39 års aldersforskjell. ]

Flere saker

Hysjpenge-saken er ikke den eneste der Trump er involvert. I Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgpåvirkning. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump. I tillegg etterforsker justisdepartementet Trumps håndtering av graderte dokumenter og forsøkene på å gjøre om på valgresultatet i 2020.

Komiteen i Representantenes hus som etterforsket stormingen av Kongressen, la like før jul fram sin rapport der de anbefalte justisdepartementet å ta ut tiltale mot Trump for flere forhold. Disse anbefalingene er ikke bindende.

– Jeg tenker at hysjpenge-saken, av alle sakene Trump etterforskes i, er den dårligste. Jeg kjenner ikke det konkrete innholdet, men stusser over beslutningen. Hvis Trump kunne velge én rettssak han ville kjørt, så er det nok denne, sier Løkke.

[ Nå blir det dyrt å være alenemor med hushjelp i villa på vestkanten ]

Kan svekke de andre sakene

Selv hvis han skulle bli dømt i en av sakene, vil Trump stadig kunne stille som presidentkandidat.

Løkke tror at tiltalen kan komme til å svekke de andre sakene.

– Det spekuleres på at man har tenkt at dette er den minst alvorlige saken, og at hvis man kjører den, så blir det enklere å kjøre de andre. Men jeg tror det kan virke motsatt, sier Løkke.

– Trump kan si: Nå prøvde de på Stormy Daniels-saken, og nå går de videre til disse sakene. Det er nok et eksempel på at Demokratene prøver å ta meg, forklarer han.

[ Selma Moren og Kjetil Rolness hadde fått kjørt seg rundt middagbordet vårt på nittitallet ]

Frykt for uro

Politiet i New York har som forebyggende tiltak trappet voldsom opp fredag, i påvente av mulig uro i byen. Mjelde tror ikke det er noen stor fare for vold.

– Som ekspresident har ikke Trump samme kapasitet til å mobilisere. Jeg forventer meg ikke store opptøyer, selv om dette øker faren for politisk massevold på sikt, sier han.

Ifølge New York Times ventes det at Trump, som er i Florida, melder seg tirsdag.

Mjelde tror det er liten sjanse for voldsomme opptøyer eller voldsbruk slik man så under stormingen av Kongressen.

– Prosessen videre vil skje uten stort drama, tror jeg. Trump vil overgi seg på et sikkert sted, det skal tas fingeravtrykk og foto, og han skal for en dommer. Men de som håper å se Trump i oransje joggedress på Rikers Island (fengsel i New York, red.anm.), vil bli skuffet.

[ Tiltalt: Dette skjer med Donald Trump nå ]

[ Blinde Thomas Tvedt har suksess i «The Voice», men ingen vil gi ham jobb ]