7 spørsmål og svar om prosessen mot Trump

Seint torsdag kveld norsk tid kom sjokkbeskjeden: En storjury i New York har tatt ut tiltale mot Donald Trump. Tiltalen er så langt unntatt offentlighet, men skal inneholde 30 tiltalepunkter som er knyttet til hysj-penger utbetalt til porno-stjernen Stormy Daniels, som skal hatt et forhold til Trump i 2006.

Hva som skjer videre er høyst usikkert. Så vi spurte USA-kjenner og redaktør av AmerikanskPolitikk.no Are Tågvold Flaten om hva vi vet om saken.

Hva er forbrytelsen her, og hva er potensielt straffen?

– Så vidt vi vet basert på detaljene vi foreløpig har fått handler dette om en delstatslov i New York som handler om bokføring og detaljer rundt det. Det er snakk om forretningssvindel, at det er skrevet ned på en ikke helt nøyaktig måte hva penger er brukt på. Det er også derfor republikanere kritiserer det for å være en «heksejakt» i og med at det er en tilsynelatende liten sak man bruker til å gå etter en tidligere president på. Det har aldri skjedd før.

– Det rapporteres at det er snakk om 30 ulike tiltalepunkter. Men i og med at detaljene foreløpig er ukjent er det vanskelig å si hva konsekvensen kan bli. Foreløpig er det lite som peker i retning av at Trump blir fengslet. Men Trump-kampanjen kan håpe på at de får et arrestbilde som blir mulig å bruke i valgkampreklamer framover.

Kan Trump faktisk ende opp i fengsel?

– Det tror jeg ikke. Men det kan være snakk om bøter eller noe annet. Det gjenstår å se når vi faktisk får detaljene fra tiltalen. Men fra Trump-kampanjens side er det veldig fordelaktig å snakke om det som en reell mulighet.

Hvordan blir tiltalen mottatt i USA?

– Det er en drøy uke siden Trump gikk ut offentlig og sa han skulle arresteres. Det var det første mange hørte om denne saken og hvor langt den hadde gått. Det førte til en lang rekke folkevalgte som tok Trump i forsvar og som angrep det de omtalte som «en venstrevridd aktors heksejakt». Trump-kampanjen trykket opp «wich hunt»-plakater, som ble brukt da Trump var i Waco, Texas. I det store og det hele har det handlet om å kritisere prosessen og ta Trump i forsvar.

– Siden nyheten om tiltalen kom torsdag har Trumps potensielt største utfordrer i nominasjonskampen Ron DeSantis litt teatralsk sagt at han ikke vil utlevere Trump fra Florida. Det er et utspill som i hvert fall sier noe om posisjonen i det republikanske partiet.

Are Tågvold Flaten. (Mimsy Møller)

Kan vi forvente nye opptøyer, slik vi så 6. januar 2020?

– Det kan vi ikke utelukke. Når Trump først nevnte en arrestdato tenkte vi at det var en fin måte å samle inn penger på. Men han har også brukt en del retorikk som etter hvert har ført til et økt sikkerhetsoppbud rundt dette. Tirsdag nevnes som en mulig dag ting kan skje, og retorikken fra Trump og hans støttespillere er foruroligende. Det er usikkert hva som vil skje, men i USA er det et såpass polarisert klima at det blir spennende å se hva som faktisk skjer når dagen kommer.

Trump har jo påstander hengende over seg om langt verre kriminalitet. Oppfordring til storming av kongressen. Skatteunndragelse. Manipulering av eiendomsverdier. Lemfeldig oppbevaring av graderte dokumenter hjemme. Forsøk på å påvirke valgresultatet i Georgia. Hvorfor er det akkurat denne saken som har kommet helt dit at det blir tatt ut tiltale?

– Det har blitt omtalt som en såkalt «zombie-sak», en sak som tilsynelatende var død, men som har kommet tilbake ved flere anledninger. Den første gangen det var snakk om dette var helt tilbake til den siste uka før valget i 2016. Det var også mye fokus rundt dette våren 2018. Grunnen til at denne er først kan rett og slett være at de har noe håndfast, og at saken ikke er veldig komplisert å ta tak i. Trumps tidligere advokat Michael Cohen er allerede dømt for denne saken på føderalt hold, og det kan rett og slett tenkes at de har nokså håndfaste bevis. Så er det et annet spørsmål om saken er graverende nok til å gå til det skrittet å tiltale en eks-president.

Statsadvokat Alvin Bragg fører saken mot Trump. (Seth Wenig/AP)

Hva gjør dette med Trumps muligheter for å bli republikanernes presidentkandidat?

– Vi må skille mellom hva det betyr på kort eller lang sikt. På kort sikt er det liten tvil om at dette gir Trump massevis av oppmerksomhet. Han får en mulighet til å spille offerkortet og en mulighet til å gå til angrep. Dermed kan han også samle inn mer penger, og potensielle utfordrere må gjøre en vurdering om dette er rette tidspunktet å gå til angrep på Trump.

– På litt lengre sikt er det vanskelig å si hvordan dette vil spille ut for Trump. I nominasjonskampen ser det foreløpig ut til å styrke han, med forbehold om at vi ikke kjenner detaljene i tiltalen. Det kan fungere blant hans støttespillere, men det er nok ikke akkurat appellerende for en bredere velgergruppe at han har dette på CV-en i tillegg til riksrettssakene.

Hva skjer videre i denne saken nå?

– Det lille vi vet er at tirsdag er nevnt som en mulig dag der Trump skal møte i New York. Det blir med sine egne secret service-folk, og sannsynligvis bak lukkede dører. Det Trump-kampanjen nok håper på er at han må ha på seg håndjern en liten periode. Utover det blir det bare spekulasjoner. Vi vet at det skal skje noe formelt i prosessen i uka som kommer i New York, og innen den tid vil vi sannsynligvis få vite detaljene i tiltalepunktene. Som vi var innom, dette er den første av flere saker mot Trump, og dette er kanskje den av sakene som framstår minst alvorlig.

