Bolsonaro vender hjem til Brasil

Bolsonaro tapte valget i oktober 2022 og forlot Brasil alt før etterfølgeren, venstrepolitikeren Luiz Inacio Lula da Silva, var innsatt.

Etter tre måneder i eksil i Florida vender 68-åringen nå hjem, tilsynelatende fast overbevist om å kunne gjenerobre makten. Det til tross for at han etterforskes for flere forhold, blant annet for å ha oppildnet tilhengere til å storme nasjonalforsamlingen og høyesterett i Brasilia 8. januar.

Stormingen fant sted fordi Bolsonaro hevdet å ha tapt valget som følge av omfattende fusk, en slående parallell til hendelsene i Washington i januar 2021 der fanatiske tilhengere av Donald Trump stormet Kongressen fordi også han hevdet det samme.

Begge de to tidligere presidentene hevder for øvrig fortsatt at de ble frarøvet valgseieren.

«Tropenes Trump»

Bolsonaro levde også opp til tilnavnet «Tropenes Trump» på flere andre måter da han var president. Han åpnet blant for storstilt hogst og industrialisering i regnskogen i Amazonas og kom med gjentatte hatske utfall mot politiske motstandere og kritikere i inn- og utland.

Som president nektet han å anerkjenne alvoret da koronapandemien rammet Brasil og tok livet av over 700.000 mennesker. Han nektet lenge å bruke munnbind, nektet å innføre koronatiltak og hevdet at vaksine ville gjøre folk til krokodiller.

I taler hyllet han diktatorer og torturister, langet ut mot kvinner, minoriteter og kommunister, lempet på våpenlovgivningen og pleide omgang med militsledere.

Tidligere i måneden ble det kjent at Bolsonaro på ulovlig vis smuglet juveler for flere millioner kroner inn i Brasil i 2019, en gave han og hans kone hadde fått under et besøk i Saudi-Arabia.

Han etterforskes også for flere andre lovbrudd, blant annet for å ha spredt desinformasjon om Brasils valgsystem.

Mektige støttespillere

Dersom han blir funnet skyldig i en eller flere av sakene, kan han bli nektet å stille som kandidat i presidentvalget i 2026. Dersom han får lov til å stille, vil han som sist nyte støtte fra tre mektige grupper i landet, kjent som «boi, bala og bíblia».

Boi betyr okse og representerer landets mektige godseiere, som utgjør den sterkeste lobbygruppen i Brasil.

Bala betyr kule og representerer våpenlobbyen. Brasil er en av verdens største produsenter av håndvåpen og ammunisjon, og under Bolsonaro økte salget kraftig. Bíblia betyr bibel og henspiller på evangelisk kristne.

Ikke opposisjonsleder

I et intervju med Wall Street Journal i februar sa Bolsonaro at han ville vende hjem og lede opposisjonen.

Dagen før han gikk om bord i flyet i Miami sa han det motsatte til en journalist i Florida.

– Jeg vil ikke lede noen opposisjon. Jeg vil hjelpe partiet mitt som en person med erfaring, sa han.

