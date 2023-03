Skjerpet straff for journalister som filmet Estonia-vraket

Begge to er i hovretten for Vest-Sverige, som ligger i Göteborg, dømt til 80 dagbøter. Domstolen tilsvarer en lagmannsrett i Norge.

I 2019 filmet journalisten Henrik Evertsson og vrakeksperten Linus Andersson vraket til dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt». I september ble de to dømt til 40 dagbøter i Göteborg tingsrett for å ha krenket gravfreden, men påtalemyndigheten anket.

Hovretten mener at hensynet til gravfreden veier tyngre enn allmenninteressen.

I arbeidet med dokumentaren fant journalistene et stort og tidligere ukjent hull i skroget på vraket. 852 mennesker omkom da Estonia forliste i Østersjøen i 1994. Blant de døde var det seks nordmenn. Stedet der vraket av fergen ligger, er erklært som gravplass av svenske myndigheter.

Bildene ble tatt med en dykkerrobot. Filmskaperne har hevdet at dykkerroboten ikke rørte vraket, at filmingen må være beskyttet av ytringsfrihetshensyn og at dykkingen var nødvendig for å få mer kunnskap om katastrofen.

Frikjent i 2021

Det er den tredje behandlingen av saken i rettssystemet. I 2021, første gang saken var oppe i tingretten, ble de to frikjent.

Da konkluderte domstolen med at loven om gravfred ikke gjaldt ettersom filmteamet brukte en tysk undervannsdrone. Tyskland har ikke undertegnet den såkalte Estonia-loven.

Lagmannsretten konkluderte etter hvert med at tingretten hadde resonnert feil, og at rettssaken måtte gjennomføres på nytt.

Rapport i januar

Filmopptakene førte til at den svenske havarikommisjonen gjorde nye undersøkelser av vraket.

Kommisjonen la fram sin rapport i januar. Der het det at det ikke var funnet tegn på at en eksplosjon eller kollisjon kan ha forårsaket katastrofen, men det ble slått fast at fartøyet ikke hadde blitt ordentlig undersøkt, og at det ikke var sjødyktig.

[ Advarer mot at laksebaronene kan trikse seg vekk fra grunnrenteskatten ]

[ Sykepleier: – Å si opp er ikke veien å gå ]