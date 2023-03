Senatet stemte for å trekke tilbake fullmakten til Irak-krigen

Vedtaket er del av en prosess der Kongressen ønsker å sikre seg mer innflytelse over amerikanske militæraksjoner. 66 av representantene støttet vedtaket, mens 30 stemte mot. Alle som stemte mot var republikanere.

Forslaget går nå til avsluttende behandling i Representantenes hus, der utfallet er mer usikkert. President Joe Biden har lovet å undertegne loven hvis den blir vedtatt i Kongressen.

Godkjenningen i 2002 ble gitt etter 11. september-angrepene året før.

De folkevalgte vedtok da at presidenten hadde fullmakt til å bruke nødvendige militære virkemidler for å forsvare USA og landets nasjonale sikkerhet mot trusselen fra Irak, samt for å sette i verk resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

USA invaderte landet i mars året etter og styrtet Saddam Hussein, uten mandat fra Sikkerhetsrådet. Begrunnelsen var en antakelse om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, men det ble aldri funnet noen slike våpen i landet.

