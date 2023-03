Pave Frans innlagt med luftveisinfeksjon

I de første meldingene het det at pave Frans var innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma for å ta noen «planlagte prøver». Noe senere kom meldingen om luftveisinfeksjonen.

Det understrekes at paven ikke er koronasmittet. Pavens planer på torsdag er blitt avlyst.

Den katolske kirkens overhode var lagt inn på det samme sykehuset i ti dager i juli 2021 etter å ha blitt operert for en innsnevring i tarmen. Han fikk da fjernet 33 centimeter av tykktarmen.

Kort tid etter operasjonen fortalte Frans at han var fullt restituert og kunne spise normalt, men i et intervju i januar i år sa 86-åringen at utposningene i tarmen var tilbake.

