Kina ber om at Taiwans president ikke får mellomlande i USA

Kina ber også USA om å ikke ha noen offisiell kontakt med Tsai, sier landets Taiwan-kontor i en uttalelse onsdag. Kina kaller en mulig mellomlanding i USA for «i all vesentlighet en provokasjon».

Tsai reiser onsdag på en ti dager lang tur for å styrke båndene til Taiwans to gjenværende allierte Belize og Guatemala. Tsai skal etter planen mellomlande i USA. Republikanernes leder i Representantens hus, Kevin McCarthy, har sagt at han da vil møte henne.

– Om hun kontakter McCarthy, vil det være nok en provokasjon som alvorlig bryter med ett Kina-prinsippet, skader Kinas suverenitet og territorielle integritet og ødelegger freden og stabiliteten i Taiwanstredet, sier talsperson for Kinas Taiwan-kontor Zhu Fenglian.

Ingen grunn

– Det er absolutt ingen grunn for Kina til å bruke dette som et påskudd for å overreagere eller legge ytterligere press på Taiwan, sier en høytstående amerikansk tjenestemann, som vil være anonym.

– Dette er et transittopphold som er helt i samsvar med den politikk vi har ført i flere tiår. Beijing får ikke presse USAs regjering til å endre vår langvarige praksis, sier vedkommende.

Ikke alene

Tsai Ing-wen understreker at hun ikke akter å holde seg hjemme som følge av press fra ledelsen i Beijing.

– Vi er rolige og selvsikre, og vi kommer verken til å gi etter eller til å provosere, sa hun på flyklassen i Taipei.

– Taiwan vil følge veien til frihet og demokrati og gå ut i verden. Selv om denne veien er tøff, står ikke Taiwan alene, sier hun.

Taiwan er i praksis selvstyrt, men Kina regner øya som en del av sitt territorium. De aller fleste land i verden, blant dem USA, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land.

