Amerikansk delstat dropper lisenskrav for håndvåpen

Onsdag stemte de folkevalgte for første gang siden 2018 for å overstyre et veto fra guvernør Roy Cooper. Demokraten Cooper stanset et lovforslag om å fjerne kravet om sheriffens godkjenning. I delstatsforsamlingen har republikanerne flertall i begge kamrene.

De som støtter forslaget som nå blir tvunget gjennom, sier en vurdering fra den lokale sheriffen ikke lenger er nødvendig etter at det nasjonale systemet for bakgrunnssjekk ved våpenkjøp ble oppdatert. Cooper og hans støttespillere sier fjerningen av kravet gjør det mulig for flere farlige folk å kjøpe våpen privat.

Mandag ble seks personer drept i en masseskyting ved en skole i nabodelstaten Tennessee. Skytteren hadde sju våpen som var kjøpt lovlig fra fem forskjellige våpenhandlere.

