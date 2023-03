Tyske regjeringspartier har skværet opp

Representanter for regjeringspartiene hadde møter både søndag, mandag og tirsdag, etter at forholdet mellom sosialdemokratiske SPD, markedsliberale FDP og klimapartiet De grønne hadde surnet over tid.

Nå ligger imidlertid nye tiltak på bordet for å blidgjøre partene. De innebærer blant annet styrking av den tyske infrastrukturen og raskere utvikling av fornybar energi.

Finansminister Christian Lindner sier samtalene har vært intense, men at utfallet er bra. Han føyer til at tiltakene ikke vil ha stor innvirkning på regjeringens budsjett.