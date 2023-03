Tidligere IDF-talsmann: Et tragisk sirkus

64-åringen er sekulær jøde, født i Tel Aviv, studerte sosialøkonomi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og var i flere år talsmann for det israelske forsvaret (IDF). I dag er han investor og forretningsmann.

Ueland er oppgitt over den israelske regjeringens forsøk på å presse gjennom en rettsreform som vil svekke domstolenes uavhengighet, noe som har utløst de største protestene i landets historie.

Da landets forsvarsminister, general Yoav Gallant nylig brøt ut og ba om at reformen ble stanset, svarte Netanyahu med å sparke ham. Det skjerpet konflikten ytterligere og fikk den mektige fagorganisasjonen Histadrut til å innlede generalstreik.

Mandag kveld gikk Netanyahu med på en midlertidig utsettelse, men krisen er neppe over.

– Det er et tragisk sirkus. De fleste jeg kjenner er fullstendig imot reformene regjeringen forsøker å presse gjennom og mener at alt skyldes at Netanyahu har en egeninteresser av å kunne utpeke høyesterettsdommere, sier Ueland til NTB.

Netanyahu er tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk, men nekter straffskyld og kommer selvsagt til å anke til høyesterett dersom han blir dømt, tror han.

– Derfor vil han ha sine egne dommere der, sier Ueland.

Reservister nekter

Hundrevis av reservister i det israelske forsvaret har de siste ukene undertegnet opprop og nektet å møte til tjenester, blant dem flygere, spesialsoldater og etterretningspersonell.

Flygere er redde for å bli tvunget til å delta i ulovlige angrep fordi landets politiske ledelse ikke lenger lar seg stanse av høyesterett. Det kan resultere i tiltale for krigsforbrytelser fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC), frykter de.

– Ingen av mine venner vil møte til tjeneste nå, forteller Ueland. Selv vil han bare møte dersom Israel blir angrepet utenfra.

– Dersom Israel trues, melder jeg meg selvsagt, men så lenge Vestbredden er okkupert vil jeg ikke være en del av forsvaret. Jeg er imot okkupasjonen og vil ikke være med på den lenger, sier han.

Sekulære mot ortodokse

Hver tredje sekulære israeler har de siste ukene deltatt i demonstrasjoner mot regjeringen, viser en undersøkelse tankesmia Israel Democracy Institute har gjennomført.

Tidligere og nåværende israelske diplomater, statsråder, generaler, etterretningssjefer og intellektuelle har sluttet opp om protestene, og næringslivsledere innen teknologisektoren truer med å flagge ut.

Mange protesterer fordi de ser på reformen som et forsøk fra Netanyahus side på å slippe fengselsstraff, andre frykter at en svekkelse av høyesterett vil gi de ultraortodokse muligheten til å tvinge gjennom en politikk. Det kan på dramatisk vis gjøre Israel til et mindre liberalt land der blant annet kvinner og homofile vil få innskrenkede rettigheter.

Israels ultraortodokse lever i dag delvis på siden av samfunnet, unngår militærtjeneste, sender barna på egne skoler og bidrar i liten grad økonomisk til fellesskapet.

Regjeringen hevder reform er nødvendig fordi israelsk høyesterett er venstrevridd og stikker kjepper i hjulene for den politikken de ønsker å føre. Netanyahu har omtalt det som «et juridisk diktatur».

Ekstreme statsråder

– Alt vi er vitne til nå, bryter med de prinsipper både Netanyahu og Likud sto for tidligere, mener Ueland.

Netanyahu har invitert ytterliggående høyrenasjonalister og ultraortodokse med i en koalisjonsregjering.

Flere av statsrådene er svært omstridt, blant dem lederen for partiet Jødisk makt, Itamar Ben-Gvir, som er sikkerhetsminister med ansvar for politiet.

Ben-Gvir er en selverklært tilhengere av Meir Kahane, den høyreekstreme rabbineren som ble terrorstemplet både av Israel og USA, og han har vært siktet for ordensforstyrrelse, ulovlige demonstrasjoner og voldsbruk over 50 ganger de siste årene.

Anarkist

– Ben-Gvir er rett og slett anarkist. At en slik mann skal sitte med ansvaret for israelsk politi er helt utrolig, sier Ueland.

Netanyahus valg av den ytterliggående høyrepolitikeren Bezalel Smotrich til finansminister, resulterte også i hoderysting både i Israel og internasjonalt.

Smotrich vakte nylig oppsikt da han i en tale hevdet at det ikke eksisterer noe palestinsk folk. At talerstolen han sto på var prydet med et flagg der også Jordan var innlemmet i et Stor-Israel, førte også til skarpe protester både fra FN og USA.

Blindt lojale

Innad i høyrepartiet Likud er det ifølge Ueland delte meninger om regjeringens politikk. Gjennom familiemedlemmer har han selv gode kontakter i partiet.

– Men Netanyahu har de siste ti årene vært dyktig til å eliminere motstandere. De han omgir seg med holder tett, og selv om de måtte ha andre meninger så setter de hensynet til partiet øverst, sier han.

Det er som i Sovjetunionen under Stalin, mener Ueland.

– Medlemmene er blindt lojale og en gjeng med feiginger. De er livredde for å protestere og ingen har lenger tillit til hverandre. Den eneste som forener dem er Netanyahu, sier han.

Trosser åpenlyst

Som følge av tiltalen mot Netanyahu har høyesterett forbudt statsministeren å blande seg inn i juridiske spørsmål, men dette trosser han åpenlyst.

– For få kvelder siden holdt han en TV-tale. Han holdt den selvsagt i beste sendetid og framsto nesten som Josef Göbbels, sier Ueland, med henvisning til nazistenes propagandaminister under andre verdenskrig.

I talen sa Netanyahu rett ut at han blåser i høyesterett og at han vil sørge for at rettsreformen blir gjennomført. Det fikk riksadvokat Gali Baharav-Miara til å rykke ut.

– Den juridiske situasjonen er helt klar. Du må avstå fra enhver innblanding i initiativ som er ment å endre rettssystemet, slo hun fast i et brev til Netanyahu.

Ueland tør ikke spå utfallet av kaoset Israel nå opplever, men minner om at Netanyahu og Likud fikk under 25 prosent av stemmene i det siste valget.

– Det var med andre ord over 75 prosent av velgerne som ikke ville ha ham. En dag er det vel slutt for Netanyahu også, sier han.

