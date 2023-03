Storjuryen i Trump-saken møttes på nytt

Storjuryen har hatt møter siden januar.

Juryen skal mandag på nytt ha hørt fra den tidligere utgiveren av National Enquirer, som skal ha vært sentral i ordningen for utbetaling av såkalte hysjpenger. Vitnet, som også ble forhørt i januar, skal mandag ha vært inne hos juryen i 45 minutter, ifølge opplysninger Reuters har fått.

Trump risikerer tiltale i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Han hevdet nylig at han ville bli pågrepet tirsdag i uken som gikk, noe som ikke skjedde.

Politiet i New York og Washington har økt beredskapen og sikkerheten av frykt for at hans tilhengere kan komme til å ty til vold.

