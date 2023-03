Britisk etterretning hever trusselnivået for Nord-Irland

«Alvorlig» er det nest høyeste av trusselnivåene. Oppjusteringen kommer etter nye angrep på politikontorer. Den kommer også i forkant av markeringen av 25-årsjubileet for Langfredagsavtalen. Avtalen gjorde i stor grad slutt på uroen og voldsbruken som hadde herjet provinsen i rundt 30 år.

– De siste månedene har det vært en økning i aktivitetsnivået rundt terrorisme tilknyttet Nord-Irland. Det har vært rettet mot politibetjenter og også satt livene til barn og andre i befolkningen i fare, skriver Chris Heaton-Harris, Storbritannias minister for Nord-Irland, tirsdag.

Heaton-Harris oppfordrer videre befolkningen til å være årvåkne, men ikke redde, og til å fortsette med å melde fra om mistenkelige ting.

Oppjusteringen av trusselnivået skjer rundt ett år etter at Storbritannia senket trusselnivået for provinsen til «betydelig» for første gang siden systemet ble innført i 2010.

Selv om ting har roet seg kraftig ned siden 1998, blir fortsatt politiet rammet av angrep fra mindre fraksjoner av militante nasjonalister. De motsetter seg den britiske kontrollen over Nord-Irland.

