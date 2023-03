Rettssaken om Tove-drapet i Sverige har startet

De to unge kvinnene er tiltalt for drap og for å ha gjemt 21-åringens lik i et skogområde øst for Vetlanda i Jönköpings län i Småland. 20-åringen er også mistenkt for forsøk på å tenne på liket ved to anledninger, ifølge Aftonbladet.

Rettssaken startet mandag klokken 9.

Forsvarerne til de tiltalte ba om at rettssaken skulle gå for lukkede dører, noe Ekjsö tingrett ikke gikk med på.

I rettssalen satt 20-åringen med blikket festet i bordet foran seg og 18-åringen med ansiktet hvilende i hendene sine. Toves familie var også i salen og holdt hverandre i hendene.

Tove ble sist sett utenfor utestedet Nöjet i Vetlanda mellom 15. og 16. oktober. To uker senere ble hun funnet død i et skogsområde.

De to venninnene har erkjent å ha flyttet liket, men de har ulike versjoner av hva som skjedde med 21-åringen. Begge nekter for å ha drept Tove.

[ Mann tiltalt for drap på tobarnsmor i Noresund ]

[ Justisdepartementet vil endre straffer for unge kriminelle ]