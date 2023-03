Netanyahu vil sette rettsreform på pause, sier kringkaster

Tidligere på dagen meldte blant annet avisen Haaretz at kilder i regjeringspartiet Likud sa Benjamin Netanyahu trolig ville legge reformplanene til side.

Det var ventet at Netanyahu mandag ville holde en tale etter de omfattende demonstrasjonene i helgen. Israels president Isaac Herzog, som i første rekke spiller en seremoniell rolle, ba samme morgen statsministeren om å stanse rettsreformen.

Mandag morgen sa sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir fra ytre høyre-partiet Jødisk makt at Netanyahu ikke måtte gi etter for presset, men fortsette reformprosessen. Flere ministre skal ifølge nyhetsbyrået DPA ha truet med å gå av dersom reformen settes på pause.

Netanyahu er avhengig av koalisjonspartnerne for å beholde sitt knappe flertall i nasjonalforsamlingen.

Lovforslagene har skapt dypt splittelse i Netanyahus parti Likud. Søndag fikk forsvarsminister Yoav Gallant fra Likud sparken etter at han dagen argumenterte for at rettsreformen bør settes på pause av hensyn til Israels sikkerhet.

[ Israels president ber Netanyahu stanse omstridt rettsreform ]