Israels president ber Netanyahu stanse omstridt rettsreform

– Av hensyn til samholdet til det israelske folk, ber jeg dere stoppe rettsreformen umiddelbart, sier Herzog på Twitter mandag og beskriver situasjonen med landsomfattende protester kvelden før som «svært vanskelig».

Det brøt ut store demonstrasjoner i Israel søndag etter at Netanyahu sparket landets forsvarsminister, som lørdag gikk ut og ba statsministeren om å midlertidig stanse rettsreformen.

Det er ventet at Netanyahu vil holde en tale mandag morgen, skriver Haaretz.

Den omstridte rettsreformen, som gir mer makt til politikerne på bekostning av domstolene, har ført til økt splittelse og uro i Israel de siste månedene.

Demonstrasjoner i tre måneder

Tusenvis av mennesker demonstrerte lørdag i Tel Aviv og blokkerte en hovedvei etter kunngjøringen om at forsvarsminister Yoav Gallant ble avskjediget søndag. Israelere demonstrerte på 150 forskjellige steder, ifølge Haaretz.

Dagen før var det demonstrasjoner i en rekke byer for tolvte lørdag på rad på den planlagte reformen til Netanyahus koalisjonsregjering, som omtales som den mest høyreorienterte i landets historie.

Med et knappest mulig flertall i nasjonalforsamlingen Knesset vil regjeringen vedta lovendringer som ifølge kritikere undergraver demokratiet i Israel.

Korrupsjonstiltalt statsminister

Torsdag ble de første delene av reformen banket gjennom i Knesset, noe som førte til at titusener av mennesker igjen samlet seg til protester.

Vedtaket innebærer blant annet at Netanyahu, som anklages for korrupsjon, ikke kan bli tvunget til å gå av som følge av anklagene. Opposisjonen mener at loven er skreddersydd for å tjene Netanyahu selv.

Rettsreformen anses av kritikerne som en kraftig forringelse av det israelske demokratiet, ikke minst fordi den åpner for at nasjonalforsamlingen skal kunne sette kjennelser i høyesterett til side.

Bekymrede allierte

Lovforslagene har også skapt dypt splittelse i Netanyahus parti Likud, som også forsvarsminister Gallant tilhører. Han fikk sparken etter at han i helgen ba Netanyahu om å sette reformprosessen på pause av hensyn til Israels sikkerhet.

De siste ukene har misnøyen tiltatt i det israelske militærets rekker. Et økende antall israelske reservister, blant dem jagerflypiloter, har truet med å trekke seg fra styrken dersom lovene vedtas.

Også lederskikkelser i den viktige israelske teknologi-industrien har advart mot reformen og mener den vil skremme bort investorer. Viktige internasjonale allierte som USA og Tyskland har også uttrykt bekymring.

Netanyahu og hans tilhengere mener de foreslåtte endringene er nødvendige for å tøyle et rettsvesen som har for mye makt.

President Isaac Herzog har også flere ganger tidligere bedt Netanyahu offentlig om å søke kompromiss i den betente striden og utsette prosessen.

