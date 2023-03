Georgias statsminister raser mot norsk demokratipris: – Nesten som om et land ga Breivik en pris

– Vi arvet det helvetes systemet, et system som drepte, voldtok og torturerte, og med denne bakgrunnen er det en vits og en fornærmelse at Saakasjvili, kjent over hele verden som en autoritær hersker, skaperen av det undertrykkende morderiske systemet, ble tildelt denne prisen. Du husker at i Norge drepte Breivik mange mennesker, det er nesten det samme som om et land belønner Breivik med en menneskerettighetspris, sier statsminister i Georgia, Irakli Garibasjvili.

Han sammenligner med andre ord den tidligere statsminister i landet Mikheil Saakasjvili, med den norske 22. juli-terroristen.

Dette melder Civil.ge.

Høyres menneskerettighetspris

Uttalelsen kom da den nåværende statsministeren, Irakli Garibashvili, ble bedt om å kommentere at partiet Høyre har tildelt Mikheil Saakasjvili Lindebrækkeprisen.

Prisen blir ofte kalt for menneskerettighetsprisen, og deles ut årlig av Høyre under deres landsmøte.

GEORGIA-SAKAASHVILI Mikhail Saakashvili fotografert i 2007. (IRAKLI GEDENODZE/AFP)





Mikheil Saakasjvili fengslet

Mikheil Saakasjvili kunne ikke selv komme på Høyres landsmøte, fordi han for øyeblikket er i fangenskap i Georgia. Helsetilstanden hans er kritisk, men hans mor og sønn kom for å motta prisen.

– Mikheil Saakasjvili representerer demokratiske krefter. En støtte til ham, er en støtte til demokrati i Europa. En pris til ham, er også en støtteerklæring til de mange som overvåkes, undertrykkes og forfølges i en svært sårbar region i Europas nærområde. Prisen skal markere at opposisjon er et gode i et demokrati og at man fritt skal kunne være opposisjonell, heter det ifølge Høyre i juryens begrunnelse.

Priskomiteens leder har vært professor Janne Haaland Matlary.

Amnesty imot fengsling

Mikheil Saakasjvili var president i Georgia fra 2004 til 2013.

Et år etter det ble han en viktig rådgiver for Ukrainas president Petro Porosjenko. Dette førte til at han kom på kant med regjeringen. I 2021 ble han fengslet og ble anklaget for maktmisbruk av sittende regjering. Han ble anklaget for blant annet å ha beordret fysiske angrep mot meningsmotstandere.

Tidligere i år har menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International tatt til orde for løslatelse av Saakasjvili. Grunnen var at han ikke fikk nødvendig helsehjelp.

I fjor gikk Høyres Lindebrækkepris til Kyivs borgermester, Vitalij Klitsjko.

Tidligere vinnere

2022: borgermesteren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, Ukraina

2021: President Maia Sandu, Moldova

2020: StopFake, ukrainsk nyhetsside

2019: Antisemitism Policy Trust, UK

2018: Den tyrkiske plattformen for uavhengig journalistikk P24 og dets president, Hasan Cemal, Tyrkia

2017: juristnettverket Agora, Russland

2016: Lilian Tintori, Venezuela

2015: Center for Civil Liberties v/ Oleksandra Matviichuk, Ukraina

2014: Amira Yahyaoui, Tunisia

2013: Yoani Sanchez, Cuba

2012: Memorial v/ Svetlana Gannusjkina, Russland

2011: Julio Cesar Rivas Castillo/JAVU, Venezuela

2010: Det Maldiviske Demokratiske parti, Maldivene

2009: VMRODPMNE v/ Antonio Miloshoski, Makedonia

2008: Mart Laar, Estland

2007: Belarussian Popular Front og United Civil Party v/ Alaksej Janukevich, Hviterussland

Kilde: Høyre

