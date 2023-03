FN-granskere mener migranter i Libya er utsatt for forbrytelser mot menneskeheten

Gruppen som har gransket anklager om overgrep i Libya siden 2016, har levert sin endelige rapport til FNs menneskerettsråd i Genève. Her heter det at overgrepene er begått av både statlige sikkerhetsstyrker og væpnede grupper, melder nyhetsbyrået Reuters mandag.

FN-granskerne mener blant annet at bistand fra EU til libyske myndigheter har blitt brukt til å misbruke migranter.

Norge har også bidratt til den libyske kystvakten gjennom EUs fond for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet (EUTF).

Systematisk tortur

Migranter og flyktninger har vært spesielt utsatt, ifølge teamet på tre uavhengige granskere, som mener å ha funnet «overveldende beviser» for at de er blitt systematisk torturert.

Det er også rimelig grunn til å tro at migranter og flyktninger er utsatt for seksuelt slaveri, ifølge rapporten. Bevisene skal nå viderebringes til Den internasjonale straffedomstolen ICC.

Ifølge rapporten er det funnet flere saker med vilkårlig internering, drap, tortur, voldtekt, slaveri, utenomrettslig henrettelser og forsvinninger. Dette bekrefter en utbredt praksis i Libya, ifølge granskerne.

Personer som har blitt varetektsfengslet skal ha blitt utsatt for regelmessig tortur og isolasjon. De skal ha blitt nektet tilstrekkelig tilgang til vann, mat, hygiene, lys, trening, medisinsk behandling, juridisk rådgivning, samt kontakt med familien.

Innskrenket ytringsfriheten

Granskerne mener det er bevis for at libyske myndigheter – særlig sikkerhetssektoren – har innskrenket retten til forsamling og ytringsfrihet. Og personer som har kritisert myndighetene, har blitt straffet, ifølge gruppen.

FNs menneskerettighetsråd opprettet granskningsgruppen i 2020, og de har levert flere rapporter fra arbeidet. Mandagens rapport var den siste før gruppen nå sier seg ferdig med arbeidet.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet. Dette har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

