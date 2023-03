Finlands Nato-søknad har fått grønt lys i Ungarn

Avgjørelsen mandag var ventet. Regjeringspartiet Fidesz signaliserte i forkant av avstemmingen at de ville si ja til finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

Nato-landene Tyrkia og Ungarn har begge stilt seg på bakbeina i spørsmålet om svensk og finsk medlemskap. Men etter at den finske presidenten Sauli Niinistö besøkte Tyrkia for et par uker siden, lovet landets president Recep Tayyip Erdogan å slippe Finland inn.

Etter dette varslet også Ungarn at de vil gi grønt lys til finnene.

Intet nytt for svenskene

Verken Ungarn eller Tyrkia har foreløpig godkjent et svensk Nato-medlemskap.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt et Nato-ja til Sverige avhenger av hvilke tiltak landet gjennomfører, etter at Tyrkia krevde utlevering av en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

Ungarns statsminister Viktor Orban har imidlertid lovet at de ikke vil forsinke svenskenes Nato-søknad. Likevel har han ikke gitt noen forklaring på hvorfor Sveriges søknad ikke ble behandlet samtidig som Finlands.

Håper på medlemskap innen juli

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier han håper både Sverige og Finland blir godkjent som medlemmer av forsvarsalliansen innen sommeren.

– Jeg håper vi kan feire Nato-toppmøtet i juli med at Sverige og Finland har blitt medlemmer, sier han.

For å innlemme nye land i Nato må alle de 30 medlemmene godkjenne søknaden. Det er kun Tyrkia og Ungarn som ennå ikke har gitt tommelen opp for både Finland og Sverige.

[ Partiet Jødisk makt sier Netanyahus rettsreform utsettes ]

[ Forfatter dro til Ukraina med droner: – Jeg orka ikke å sitte å se på dette lenger. Det er for jævlig ]