Sanna Marin-effekten er reell i Finland: – Internasjonal stjerne

– Hun har fått en internasjonal stjernestatus på kort tid. Jeg tror kanskje Gro Harlem Brundtland hadde samme status, sier den politiske veteranen Pär Stenbäck til NTB.

Den tidligere finske utenriksministeren peker på flere faktorer som gir Finlands statsminister en slik status både ute og hjemme: Hun gir direkte og forståelige svar, hun anses som kompromissløs og direkte, hun er pen å se på, og hun er ung.

37 år gamle Sanna Marin har vært Finlands statsminister siden 2019. Hun vakte tidlig oppsikt fordi 12 av hennes 19 statsråder var kvinner.

Filmsnutt skaper ingen problemer

I fjor fikk Marin oppmerksomhet verden over for en filmsnutt som ble lagt ut i sosiale medier, og som viste hvordan hun festet sammen med sine venner. Filmen skapte stor debatt, men den ser ikke ut til å ha truet hennes stilling hos velgerne til det sosialdemokratiske partiet (SDP).

– Jeg vil si at hun er avgjørende for Sosialdemokratene. Hvis hun hadde gått av som partileder i november, ville partiet ikke hatt en sjanse til å forsvare sin stilling, mener statsviteren Göran Djupsund, som er professor emeritus ved Åbo Akademi.

– Det sentrale er at Sanna Marin anses som en garantist for et regjeringsgrunnlag med Sosialdemokratene som statsministerparti. Og mange av dem som kommer til å stemme på partiet, har kanskje ikke satt seg spesielt godt inn i hva Sosialdemokratene står for akkurat i dette valget, legger han til.

Kommunepolitikk

Stenbäck påpeker at Marin opprinnelig ble ansett som en sosialdemokrat fra venstresiden. Hun har hatt en vanlig jobb på bakeri, og hun vokste opp med sin mor og morens kvinnelige samboer. Veien til statsministerposten begynte i kommunepolitikken i Tammerfors, Finlands nest største by, der hun raskt steg i gradene til hun ble leder for bystyret.

– Hun lærte i kommunepolitikken og fikk en ganske bestemt lederstil. Deretter ble hun partileder nærmest gjennom tilfeldigheter.

Marin overtok makten i desember 2019 etter at forgjengeren Antti Rinne måtte trekke seg. Rinne hadde ledet sosialdemokratene til valgseier noen måneder tidligere, men da han rotet til håndteringen av en arbeidskonflikt i det finske postvesenet og samtidig ble syk, måtte han trekke seg.

Pragmatikk

– Sosialdemokratene måtte plutselig finne en ny leder, sier Stenbäck.

Valget falt på samferdselsminister Sanna Marin. Siden har hun holdt en ideologisk sprikende fempartiregjering gående gjennom koronapandemi og de mange konsekvensene av Ukraina-krigen. Stenbäck mener det blant annet skyldes at Marin har vist en evne til å være pragmatisk og inngå viktige kompromisser.

– Disse små skandalene har velgerne tilgitt. Budskapet hennes om at hun er ung og burde få lov til sånt, har gått hjem, sier han.

Kan bli utenriksminister

Meningsmålingene i Finland tyder på at Høyres søsterparti Samlingspartiet blir størst i valget 2. april. Sedvanen i landet tilsier at lederen for Samlingspartiet, Petteri Orpo, da blir statsminister. Hva som kan skje med Marin videre, tror Stenbäck avhenger av hva slags regjering som dannes.

– Om det blir en blårød koalisjon (Samlingspartiet og SDP), blir hun kanskje utenriksminister. Men om Samlingspartiet danner en koalisjon med resten av høyresiden, kan det hende hun får et tilbud fra en internasjonal organisasjon.

