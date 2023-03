En talsperson for Nato beskriver de russiske planene som farlig og uansvarlig atom-retorikk.

Russlands president Vladimir Putin sa lørdag at russiske taktiske atomvåpen skal utplasseres i Belarus. Han hevdet at det ikke er noe spesielt med dette og pekte på at USA har taktiske atomvåpen utplassert i land i Vest-Europa.

Nato-talspersonen mener Russland har kommet med feilaktige uttalelser om Natos atomvåpen.

