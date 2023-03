Mulige EU-sanksjoner og FN-krisemøte i kjølvannet av Putins atomvåpenutspill

Lørdag sa han at ti fly som kan utrustes med taktiske atomvåpen, allerede er flyttet til Belarus. Putin hevdet at det ikke er noe spesielt med dette og pekte på at USA har taktiske atomvåpen utplassert i land i Vest-Europa.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Regjeringen i Ukraina har bedt FNs sikkerhetsråd kalle sammen til krisemøte og forventer effektive mottiltak fra USA, Storbritannia, Frankrike og Kina.

Søndag uttalte Oleksij Danilov, leder for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, at atomvåpnene vil destabilisere Belarus.

– Kreml har tatt Belarus som et kjernefysisk gissel, skrev han på Twitter.

EU truer med sanksjoner

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell sa søndag at de vil innføre nye sanksjoner mot Belarus dersom landet blir vertskap for russiske atomvåpen.

– Belarus som vert for russiske atomvåpen innebærer en uansvarlig eskalering og trussel mot europeisk sikkerhet. De kan fortsatt stoppe det, det er deres valg. EU står klar til å svare med ytterligere sanksjoner, tvitret han.

NTB var søndag i kontakt med det norske Utenriksdepartementet, som ikke ønsker å kommentere utplasseringen av russiske atomvåpen i Belarus.

Nato følger nøye med

– Vi har ikke sett noen endringer i Russlands holdninger til atomvåpen som gjør at vi må justere vår egen holdning, sier Natos talsperson Oana Lungescu.

Samtidig sier hun at Russlands atomvåpenretorikk er farlig og uansvarlig.

– Nato er årvåken og vi følger nøye med på situasjonen, sier Lungescu.

Hun mener også at Putins uttalelse om at USA har atomvåpen i Europa er upresis.

– Russlands uttalelse om deling av atomvåpen i Nato er helt misvisende. Natos allierte handler fullt og helt etter sine internasjonale forpliktelser, sier Lungescu.

Viser Putins frykt

Litauens forsvarsminister Arvydas Anušauskas reagerte rolig på Kremls kunngjøring.

Med dette trekket har Putin som mål å skremme land som støtter Ukraina, skrev Anušauskas på Facebook søndag. Ministeren mener at det ikke trengs noen spesielle reaksjoner på utspillet.

«Forsvaret av et Nato-land mot trusselen om atomvåpen er garantert, uavhengig av om disse våpnene er stasjonert vest for våre grenser (Kaliningrad oblast), øst (Belarus) eller nord (Leningrad oblast),» skrev han.

Dette viser bare Putins frykt for en forsterkning av Nato-styrken mot øst som svar på hans krig mot Ukraina, skrev Anušauskas.

Også Ukraina ser på Putins atomvåpenplan som et trekk drevet av frykt for et mulig nederlag.

– Putin er så forutsigbar. Kunngjøringen viser at Putin innrømmer at han er redd for å tape krigen mot Ukraina, skrev en av rådgiverne til president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Russisk eksplosjon

Søndag skal tre personer ha blitt skadd da en ukrainsk drone forårsaket en eksplosjon i småbyen Kireyevsk rundt 300 kilometer fra grensen til Ukraina.

Eksplosjonen førte også til skader på bolighus i byen.

