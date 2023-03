Mer enn 3.000 migranter til italiensk øy på to dager

Ytterligere ankomster var ventet søndag etter at 1.387 mennesker nådde den lille øya lørdag og 1.778 på fredag, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Til tross for nylige båtulykker, fortsetter et stort antall migranter å legge ut på den risikofylte ferden over Middelhavet mot Italia.

Migrantene, blant dem mange barn, nådde Lampedusa i flere båter. Noen fartøy ble hjulpet av et sjøredningsskip og andre av patruljebåter fra italienske myndigheter.

Åtte mennesker døde lørdag på vei over Middelhavet til EU. De ble funnet av den italienske kystvakten og brakt til Lampedusa, meldte Ansa.

Lørdag var 34 personer savnet utenfor kysten av Tunisia etter nok en båtulykke. Fire ble reddet. Båter har også sunket de siste dagene. Den tunisiske kystvakten fant sju døde, blant dem fire barn og en baby.

Ordføreren i Lampedusa, Filippo Minnino, ber om en felles europeisk innsats i Middelhavet.

– Europa og Italia må innse at det er unntakstilstand i Middelhavet. Kvinner, barn og menn fortsetter å dø, sa han.

Lampedusa ligger mellom Sicilia og Nord-Afrika, knapt 190 kilometer fra den tunisiske kystbyen Sfax.

Ifølge offisielle tall har Italia allerede registrert mer enn 21.000 båtmigranter siden begynnelsen av januar. I de to foregående årene var det rundt 6.000 på dette tidspunktet.

