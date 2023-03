Dødstallet stiger etter eksplosjon på sjokoladefabrikk i USA

Det var fredag at eksplosjonen rammet fabrikken, som ligger i West Reading nordvest for Philadelphia. Dødstallet steg fra to til tre etter at en person lørdag ble funnet omkommet av redningsmannskaper, opplyser politiet.

Fire mennesker er fortsatt savnet, ifølge de siste opplysningene fra politi og brannvesenet natt til søndag norsk tid.

I tillegg ble ti personer sendt til sykehus. Åtte av dem er senere blitt utskrevet.

Eksplosjonen fredag ettermiddag sendte flammer, røyk, støv og skrot til værs, viser et videoopptak på fjernsynsstasjonen WTXF.

Tragedien rammet R.M. Palmer Company, som ifølge eget nettsted har laget godteri siden 1948. Fabrikken spesialiserer seg på sesongrelatert sjokolade til påske, allehelgensaften og valentinsdagen og har 850 ansatte.

Eksplosjonen ødela en bygning og gjorde skader på en tilliggende bygning ved anlegget.

– Fabrikken er nesten helt jevnet med jorda. Bygningen foran, med en kirke og leiligheter, er flyttet fire fot som følge av eksplosjonen, sa ordfører Samantha Kaag.

