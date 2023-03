Butikkansatt i USA arrestert for å ha skutt og drept notorisk tyv

Den ansatte er nå arrestert og siktet for forsettlig drap, ifølge New York Post.

Han skal ha havnet i klammeri med butikktyven før han grep til våpen. Deretter skal han ha løsnet mer enn ti skudd mot mannen, som døde.

– Ba ham slutte å stjele

Drapet fant sted i en butikk tilhørende kjeden Family Dollar i Phoenix i Arizona onsdag kveld, amerikansk tid.

Den ansatte i butikken skal ha kjent til den besøkende som en notorisk tyv, og konfronterte derfor mannen.

Den opphetede konflikten mellom de to skal ha oppstått da den ansatte ba tyven om å slutte å stjele og forlate butikklokalet.

– Slått i ansiktet

Det skal ha ført til munnhuggeri mellom de to, hvorpå tyven slo den ansatte i ansiktet.

Deretter grep den nå arresterte mannen til våpen og begynte å skyte gjentatte ganger, ifølge New York Post.

Skuddofferet ble i all hast kjørt til sykehus, men livet hans sto ikke til å redde.

– Da han så tilbake på valget han tok, innså han at det var uhyrlig, heter det i en uttalelse fra en talsperson for butikkjeden, ifølge New York Post.

Den siktede skal ha forklart at han ikke vet om drapsofferet hadde våpen, melder samme avis.

