Mann i boblebad angrepet av puma

Det amerikanske paret skulle bare ta seg et avslappende kveldsbad i jacuzzien, da mannen kjente at noe tok tak i hodet hans, skriver Sky News.

Det viste seg å være en puma.

Lagde bråk

Kona kom uskadd fra hendelsen, men ikke mannen - som ble klort opp. Da de skjønte at det var en puma, lagde de bråk, sprutet vann på den, og lyste på den med en lommelykt for å få den til å gå vekk.

Til slutt trakk pumaen seg tilbake til en åsside, der den fortsatte å følge med på paret. Da hadde mannen fått fire dype sår på toppen av hodet, og ett ved høyre øre.

Paret kom seg innendørs og renset sårene til mannen, før de kontaktet huseieren, som jobber i Colorado Parks and Wildlife. Nå er det satt ut en felle i et forsøk på å fange pumaen.

Området der paret bor, Nathrop, er et attraktivt fjellområde for utendørsaktiviteter.

Tre dødsfall

Lørdagens angrep var det første registrerte puma-angrepet på mennesker i Colorado siden februar 2022. Sean Shepherd, en representant for viltnemda i området, sa at pumaen sannsynligvis ikke så paret da den gikk for å undersøke karet.

– Vi tror det er sannsynlig at pumaen så mannens hode bevege seg på bakkenivå i mørket, uten at den var klar over at det var mennesker oppe i boblebadet, sier han til Sky News.

– Paret reagerte riktig, når de lagde bråk og lyste på den.

Minst 27 mennesker har blitt skadet i puma-angrep i Colorado siden 1990, hvorav tre hadde dødelig utfall.

