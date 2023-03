Enighet mellom EU og Tyskland om utfasing av fossilbiler

EUs klimakommissær Frans Timmermans skriver på Twitter lørdag at det er oppnådd enighet om framtidig bruk av det som kalles e-drivstoff.

Dette er en type syntetisk drivstoff. Ifølge Tysklands samferdselsminister Volker Wissing vil det fortsatt være mulig å registrere biler med forbrenningsmotorer etter 2035, forutsatt at de utelukkende bruker klimanøytralt drivstoff.

EU ønsket i utgangspunktet et forbud mot alle biler med forbrenningsmotorer. Tyskland har argumentert med at syntetisk drivstoff produsert med fornybar energi og CO2 som fanges fra lufta er klimanøytralt – og at det derfor bør være tillatt.

Miljøorganisasjoner mener på sin side at denne typen drivstoff både er forurensende og dyrt.

EUs opprinnelige plan var egentlig vedtatt da Tyskland likevel stanset den i siste øyeblikk. Tyskland fikk støtte fra Italia, Polen og Ungarn, som sa at de heller ikke ville godta forbudet mot biler med forbrenningsmotorer.

Tyskland er et av landene i verden med størst bilproduksjon, og bilindustrien er svært viktig for den tyske økonomien.

