Støre håper både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

Støre var fredag i Brussel der han møtte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Krigen i Ukraina og støtten fremover var ett av temaene som ble diskutert.

På en pressekonferanse i Nato-hovedkvarteret la ikke Støre skjul på at han mener både Sverige og Finland snarest bør innlemmes i Nato, og han påpekte at «alle allierte burde føle seg forpliktet til å ratifisere de to landenes søknader».

Statsministeren håper nabolandene er fullverdige medlemmer innen Nato-toppmøtet i Vilnius til sommeren.

Da Stoltenberg nylig la fram Natos årsrapport, påpekte han at flere Nato-land, deriblant Norge, ikke har nådd budsjettmålet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

– Det er positivt at Norge, som alle andre Nato-land, har økt forsvarsbudsjettet siden vi satte budsjettmålet i 2014. Samtidig forventer jeg at Norge, som alle andre land som ikke møter målet, fortsetter å bruke mer på forsvar, sa Stoltenberg på fredagens pressekonferanse.

Støre understreket at Norge i utgangspunktet støtter 2 prosents-målet.

– Vi jobber med saken, og denne regjeringen har brukt mer på forsvar enn den forrige, sa Støre.

Norges femårige støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner ble nevnt av både Støre og Stoltenberg.

[ Finland kan bli Nato-medlem innen få uker, ifølge forsvarsministeren ]