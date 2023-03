Gatekamper i Frankrike – over 1 million protesterte

123 politifolk er skadd, og 80 demonstranter pågrepet, opplyste Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin på Twitter torsdag kveld.

Ifølge innenriksdepartementet deltok nesten 1,1 millioner mennesker i protestene, mens fagorganisasjonen CGT oppgir at de samlet hele 3,5 millioner.

Rundt 12.000 politifolk var utplassert for å sørge for ro og orden, men flere steder ble det meldt om voldsomme opptøyer og sammenstøt.

I Paris knuste mindre grupper med anarkister butikkvinduer, ødela gatemøbler og plyndret en McDonalds-restaurant.

Politiet svarte med tåregass og sjokkgranater.

Også i Nantes og Bordeaux brukte politiet tåregass, mens i Rennes ble voldelige demonstranter møtt med vannkanoner.

Katt og mus

Uroen fortsatte utover kvelden, søppeldunker ble påtent, mens svartkledde ungdommer lekte katt og mus med politiet.

De fleste stedene gikk imidlertid protestene rolig for seg.

Bare i Paris marsjerte 119.000 mennesker i gatene, ifølge oversikten til innenriksdepartementet. CGT anslår at det var 800.000.

Også i Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes og flere andre franske byer var det store, fredelige demonstrasjoner mot den upopulære reformen.

Nye protester tirsdag

Samtidig har fagbevegelsen varslet enda en landsomfattende protestdag tirsdag i neste uke, mens Storbritannias kong Charles er på statsbesøk.

Franske fagorganisasjoner anklager regjeringen for å ha skapt en «eksplosiv situasjon» etter at den presset gjennom pensjonsreformen uten en avstemning i nasjonalforsamlingen i forrige uke.

– Regjeringen ønsker å bla om til neste ark. Men fagbevegelsen støtter arbeidernes og de unges besluttsomhet for å få reformen trukket tilbake, heter det i en uttalelse.

Økt voldsbruk

Streikeaksjonene og protestene de siste ukene har stort sett gått fredelig for seg. Men de siste dagene har voldsbruken økt under spontane demonstrasjoner. Arrangørene av protestene ber folk om å avstå fra voldsbruk.

– Vi vil ha ikkevoldelige aksjoner som respekterer eiendom og folk, sier Lauren Berger i fagorganisasjonen CFDT i et forsøk på å roe situasjonen.

En rekke yrkesgrupper deltok også i generalstreiken som fagbevegelsen hadde oppfordret til.

I tillegg blokkerte demonstranter togstasjoner, veier og deler av Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris.

Onsdag sa president Emmanuel Macron at pensjonsreformen må tre i kraft innen året er omme. Den innebærer blant annet at pensjonsalderen heves til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon, noe som betyr at mange må jobbe langt lenger enn til fylte 64 år.

