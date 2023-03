Dette landet har hatt gratis kollektivtransport i tre år

– Siden det er gratis, er det lettere å bestemme seg raskt, og å velge mellom offentlig transport og bil. Det er veldig positivt for miljøet, og praktisk, sier en mann på trikken i Luxemburg til Euronews.

Det er nå gått tre år siden det lille landet sentralt i Europa bestemte seg for å innføre tilbudet, i mars 2020, som første land i verden. Landet har få innbyggere, bare 640.000, og er velstående. Det gjør det enklere for et slikt land å innføre dette. Utgiftene dekkes av økte skatter for de rikeste.

Luxemburgs innbyggere har nytt godt av gratis kollektivtilbud i tre år. (JOHN THYS/AFP)

Innføringen skjedde ikke så lenge etter at Luxembourg i 2018 fikk en trepartiregjering med De grønne, Det sosialdemokratiske parti og Det demokratiske parti. Alle tre hadde gratis kollektivtransport på programmet sitt før valget.

– Vi er så heldige å være et av verdens rikeste land. Det gjør det mulig for regjeringen å si at hvis et land er rikt, da skal den rikdommen gå til folket, sa transportminister François Bausch i 2020 til VG.

[ Her bor de som trolig kjører minst bil i Norge ]