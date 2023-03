Xi har reist fra Russland

Xi har vært i Russland siden mandag og har blant annet hatt flere samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

Nå er Xi på vei tilbake til Kina, ifølge den kinesiske statlige TV-kanalen CCTV.

Under besøket har Xi presentert en fredsplan for den russiske presidenten, og understreket at Kina inntar en upartisk holdning til konflikten i Ukraina.

Tirsdag kom de to presidentene med en kunngjøring som understreket at Russland og Kina ikke er militært allierte, men at de uttrykker bekymring over det de omtaler som Natos økende nærvær i Asia.

