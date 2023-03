Tiktok-sjefen i Washington for å forsvare appen

– La meg si dette uten forbehold: Bytedance er ikke agent for Kina eller noe annet land. Tiktok har aldri delt, eller blitt bedt om å dele amerikanske brukerdata med kinesiske myndigheter. Tiktok hadde heller aldri etterkommet en slik forespørsel, står det i manuset til Chews uttalelse han skal innlede møtet med.

Det er komiteen for energi og næringspolitikk i Representantenes hus som skal få høre Chew torsdag. Der skal han forsøke å motvirke en voksende stemning i amerikansk politikk for å forby Tiktok av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Republikanere og demokrater ventes begge å grille Chew, og han kjemper i motbakke. Det finnes allerede flere forslag på trappene som kan åpne for å forby Tiktok dersom appen ikke blir solgt av sitt kinesiske eierselskap Bytedance. Et av forslagene har også støtte fra Det hvite hus.

Amerikanske tjenestepersoner og folkevalgte har uttrykt bekymring for at data om amerikanske Tiktok-brukere kan havne hos kinesiske myndigheter. Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

Mer enn 100 millioner amerikanere bruker appen, som også ble forsøkt utestengt i USA av ekspresident Donald Trump i 2020. Han ble stanset av rettsvesenet. På verdensbasis hevder Tiktok å ha over en milliard brukere.

