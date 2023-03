Rømte fra fengsel ved hjelp av tannbørste – ble pågrepet på pannekakerestaurant

De to innsatte, som sitter fengslet for forseelser, ble meldt savnet fra fengselet i Newport News mandag kveld.

De hadde brukt verktøy laget av en tannbørste for å gradvis grave seg et hull i en vegg i fengselet. Deretter fikk de tak i armeringsjern som de brukte for å slå hull på en annen vegg og klatre over ytterveggen.

Natt til tirsdag ble de imidlertid pågrepet på pannekakerestauranten Ihop i nabobyen Hampton. Det er ikke kjent om duoen faktisk var i gang med å dynke maten sin med sirup, eller om de ble tatt utenfor.

