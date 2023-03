Riksdagen i Sverige med historisk vedtak, godkjente svensk Nato-medlemskap

269 representanter stemte for regjeringens forslag, mens 37 representanter fra Miljöpartiet og Vänsterpartiet stemte imot.

Etter avstemningen brøt Riksdagen ut i applaus, selv om Nato-medlemskapet ennå ikke er sikret.

Samtlige 30 medlemsland i forsvarsalliansen må si ja til den svenske søknaden, noe Tyrkia og Ungarn foreløpig ikke har gjort.

Utenriksminister Tobias Billström fra høyrepartiet Moderaterna er likevel overbevist om at veien for medlemskap vil være ryddet innen Natos toppmøte i Vilnius 11. og 12. juli.

– Det er selvsagt at vi kan bli medlemmer innen Vilnius, sa han i onsdagens debatt i Riksdagen.

Tidligere forsvarsminister Peter Hultqvist fra Socialdemokraterna advarte i debatten Billström mot skråsikkerhet.

– Man bør ikke ta ting på forskudd, men vi får håpe at det er klart innen Vilnius, sa han.

Advarer mot høy pris

Vänsterpartiets utenrikspolitiske talsperson Håkan Svenneling frykter at prisen for svensk Nato-medlemskap vil bli høy.

– Det er problematisk å inngå en militær allianse med land som ikke er demokratiske og der vi stadig ser at demokratiet krymper, sa han med henvisning til Tyrkia og Ungarn.

– De forsøker nå å utnytte vår søknad for å stilne vår røst for demokrati og menneskerettigheter, sa Svenneling.

Vänsterpartiet frykter også at krigsfaren vil øke dersom Sverige går inn i Nato.

– Et svensk Nato-medlemskap øker risikoen for at vi blir trukket inn i krig og konflikter som vi selv ikke har valgt. Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk skal avgjøres i Sverige, ikke i Natos hovedkvarter i Brussel, ikke av USAs president i Washington eller Tyrkias president i Ankara, sa Svenneling.

Atomvåpenskepsis

Vänsterpartiet og Miljöpartiet er også kritiske til at Sverige ved et medlemskap vil bli omfattet av Natos atomvåpenparaply. Dette vil bidra til opprustning og utsette Sverige for fare dersom Russland mistenker at det et utplassert atomvåpen på svensk jord, mener de.

– Atomvåpenalliansen Nato er bygd på bruk av atomvåpen som avskrekking. Miljöpartiet tror ikke på denne doktrinen, men tror tvert imot at den kan lede til mer konflikt, sa partiets riksdagsrepresentant Jacob Risberg onsdag.

– Regjeringen har gått vekk fra holdningen om at atomvåpen gjør oss mer usikre, mener han.

