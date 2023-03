Macron vil ha pensjonsreform på plass innen slutten av året

Saken er oppdatert

Reformen innebærer blant annet at pensjonsalderen heves til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å full pensjon.

Macron forsvarte onsdag vedtaket i en direktesending på fransk TV. Det var hans første uttalelser om saken etter at reformen ble presset gjennom av regjeringen torsdag i forrige uke.

Presidenten insisterer fortsatt på at endringene er nødvendig for at pensjonssystemet skal være økonomisk bærekraftig.

– Jo lenger vi venter, desto større blir underskuddet. Denne reformen er nødvendig, den gjør meg ikke glad. Jeg ville ha foretrukket å ikke gjøre det, sa Macron.

– Det finnes ikke hundre forskjellige måter å sikre balanse i regnskapene. Denne reformen er ikke en luksus, den er ikke morsom. Den er en nødvendighet for landet, sa han.

Tillit til Borne

Macron uttrykker fortsatt tillit til statsminister Elisabeth Borne, som er blitt sterkt kritisert fordi hun ikke greide å sikre flertall for reformen i nasjonalforsamlingen.

Han har også forståelse for at reformen gjør ham upopulær.

– Når jeg står med et valg mellom kortsiktige meningsmålinger og landets generelle interesse, så velger jeg landets generelle interesse. Hvis det betyr at jeg må akseptere å bli upopulær, så aksepterer jeg det, sa Macron.

Regjeringen presset gjennom reformen uten noen endelig avstemning i nasjonalforsamlingen. For å sikre at den ikke ble stemt ned av de folkevalgte, tok regjeringen i bruk en særskilt bestemmelse i grunnloven. Vedtaket skal nå gjennomgås av landets forfatningsdomstol, som får det siste ordet i saken.

Fransk fagbevegelse har mobilisert kraftig i protest mot endringen. De siste ukene har hundretusener av mennesker samlet seg til demonstrasjoner og gjennomført politiske streiker som har skapt store problemer i en rekke sektorer.

– Respekt for protester

Macron fordømmer de voldelige aksjonene som har brutt ut de siste dagene, men han insisterer også på at han har respekt for at fagbevegelsen og andre motstandere protesterer.

Også onsdag ble det meldt om aksjoner, blant annet i Marseille, der havnearbeidere hindret vogntog og personbiler å kjøre inn på det som er landets største havn.

Fagbevegelsen har oppfordret til nye landsomfattende protester torsdag. Kravet er at regjeringen trekker reformen. Meningsmålinger har vist at et stort flertall av franske velgere er imot de skjerpede pensjonskravene, som de mener rammer kroppsarbeidere og lavtlønnede spesielt hardt.

Økonomer er splittet når det gjelder hvorvidt det finnes andre måter å gjøre pensjonsordningen mer bærekraftig. De som støtter fagbevegelsen, har argumentert for at det også kunne vært gjort ved å heve skattene og gi reformen en annen sosial profil.

