Ukraina hevder flere er drept i russiske angrep i Kyiv og Zaporizjzja

Fire personer ble drept og ytterligere 18 såret i et russisk droneangrep mot i byen Rzjysjtsjiv i Kyiv-regionen natt til onsdag, skriver Kyivs regionale militæradministrasjon på Telegram.

I tillegg ble en person drept i russiske rakettangrep mot byen Zaporizjzja, ifølge byens ordfører Anatolij Kurtev. 25 personer er innlagt på sykehus etter angrepet.

Traff en skole

Angrepet i Rzjysjtsjiv skal ha truffet et studenthjem ved en skole som ligger rundt 80 kilometer sør for Kyiv, ifølge nødhjelpsapparatet. De har publisert bilder av de ødelagte byggene.

Videre skriver de at det oppsto en brann som spredte seg over 300 kvadratmeter ved skolen, og at særlig to etasjer hvor skoleelever normalt oppholder seg, ble ødelagt i angrepet.

Ifølge det ukrainske militæret ble16 av 21 droner i angrep mot Ukraina skutt ned i løpet av natten.

Angrep boligblokk

Det skal være barn blant de sårede i angrepene i Zaporizjzja, skriver ordfører Kurtev i sosiale medier.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj traff rakettene en bygning med flere etasjer. Presidentkontoret har lagt ut en video som viser at raketter treffer boligblokken.

– Russland skyter mot byen med bestialsk villskap. De skyter mot boligområder hvor vanlige folk og barn bor. Terroristene ødelegger byene våre, staten vår, folket vårt, skriver Zelenskyj på Telegram onsdag.

Presidenten maner til mer samhold og besluttsomhet i bekjempelsen av Russland.

Zelenskyj i Bakhmut

Zelenskyj besøkte onsdag fronten nær Bakhmut, ifølge ukrainske myndigheter.

I presidentens kanal på meldingstjenesten Telegram står det at han har møtt soldater i området ved Bakhmut, hvor det har vært svært harde kamper.

– Velsignet være minnet om alle dem som ofret livene sine for vår uavhengighet! skriver presidenten.

Slaget om Bakhmut i Øst-Ukraina har pågått i flere måneder. Både russerne og ukrainerne har mistet svært mange soldater i kampene om byen.

Angrep mot Krim

Onsdag morgen hevdet Russland å ha avverget et droneangrep mot havnen i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya. Det skjer kun dager etter at Russlands president Vladimir Putin besøkte havnebyen.

Ifølge Mikhail Razvovhajev, den russiskutnevnte lederen i Sevastopol, skjøt russiske styrker dronene ned ved hjelp av håndvåpen.

– Luftvernet fungerte også. Totalt ble tre objekter ødelagt, skrev han på Telegram.

Hevder ingen evakuerte

Han la til at verken personer eller skip ble ødelagt i angrepet, men at eksplosjoner førte til at vinduer på bygg i nærheten ble sprengt.

Razvovhajev understreker at situasjonen er under kontroll og benekter at personer har evakuert fra Krim.

– Det spres informasjon om evakueringer fra halvøya via ferjer og annet lignende tull, skrev han, og hevdet at det er løgn spredt av Ukraina.

