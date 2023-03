Boris Johnson grilles om partygate

– Om noen tror jeg festet under nedstengingen, tar de feil, sa Johnson under høringen.

Han forsvarte et bestemt arrangement i november 2020 med at han mente det var nødvendig ettersom to av hans medarbeidere hadde sluttet på kort tid.

– Det var nødvendig for å vise at det ikke var uro, og at regjeringen gjorde sitt arbeid, sier den tidligere statsministeren.

Sky News' politiske journalist Jon Craig beskriver eks-statsministerens svar som «ikke overbevisende».

Unnskyldte for festene

Det var en komité i Underhuset som hadde kalt inn Johnson til høring. De har gransket saken i åtte måneder.

Den såkalte partygate-skandalen dreier seg om flere fester holdt av Johnson og Det konservative parti i blant annet Downing Street mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Johnson har bedt om unnskyldning for festene, men har hele tiden stått fast ved at han ikke begikk noen regelbrudd selv. Skandalen bidro til at han i juli i fjor måtte gå av som statsminister.

Dersom komiteen konkluderer med at Johnsons forklaring tilsier han løy om brudd på koronareglene, kan det føre til at de anbefaler at den tidligere statsministeren suspenderes fra Underhuset.

Kan miste parlamentsmandatet

Hvis det blir flertall blant parlamentarikerne om å suspendere Johnson i mer enn ti dager, kan det videre føre til at det må holdes et suppleringsvalg for setet hans i Underhuset. Det skjer kun dersom et stort nok antall velgere i valgkretsen hans krever det.

I forkant av høringen hadde Johnson skrevet i et 52 sider langt dokument at han erkjenner å ha ført parlamentet bak lyset, men kun basert på forsikringer fra sine rådgivere om at reglene ble fulgt.

– Jeg villedet ikke Underhuset med vilje eller fordi jeg ikke brydde meg, skriver han.

– En heksejakt

Til tross for at flertallet av komiteens medlemmer er toryer, har Johnsons støttespillere kritisert den for å drive heksejakt mot eksstatsministeren.

Johnson har selv kritisert komiteen for å være partisk og for å bevege seg utover mandatet sitt.

Komitélederen har forsvart arbeidet og mener det har vært en rettferdig prosess. Han la til at Johnsons forsvarsskrift inneholder nye bevis i saken.

En offentlig kommisjon er i gang med å granske myndighetenes håndtering av koronapandemien. Det er imidlertid ventet at det vil ta flere år før kommisjonen konkluderer.

I mellomtiden har en journalist som skrev bok for tidligere helseminister Matt Hancock, lekket over 100.000 meldinger til avisen The Telegraph. Meldingene gir et innblikk i hvordan avgjørelsene rundt pandemien ble tatt.

Kritiseres av pårørende

Storbritannia er det landet i Europa med nest flest koronadødsfall etter Russland. Mer enn 220.000 personer har mistet livet til viruset.

Johnson ble selv svært syk og innlagt på sykehus da han ble koronasmittet i 2020.

Pårørende til folk som døde av korona i Storbritannia, har kritisert Johnson for at han atter en gang avviser å ta ansvar for sine handlinger da han var statsminister.

Før høringen samlet demonstranter seg utenfor parlamentsbygningene med plakater med bilde av Johnson og påskriften «løgner».

