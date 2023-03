Reagerer på millionbonuser i dagligvarebransjen

– Det er provoserende at lederne av matvaregigantene tar ut enorme bonuser når prisene skyter i været, sier finansminister Elisabeth Svantesson fra høyrepartiet Moderaterna.

Tirsdag hadde hun et møte med sjefene i de store matvarekjedene i Sverige, Axfood, Coop og Ica for å diskutere de stigende matvareprisene.

Inflasjon øker bonusen

Omsetningen hos matvaregigantene har økt kraftig, noe som er en effekt av høyere matvarepriser. Den økende omsetningen har gitt sjefene i Axfood og Ica gode bonuser. Dette mener hun er problematisk.

Tidligere administrerende direktør i Ica, Per Strömberg, hadde en inntekt på over 36 millioner svenske kroner i 2022.

17 millioner kroner var lønn og 13 millioner var godtgjørelse. Restbeløpet var lønn satt av til pensjon.

– Det er provoserende at det deles ut store bonuser når familier knapt har råd til mat, sa Svantesson tirsdag ettermiddag til TT.

Mener det er for lite konkurranse

Svantesson mener det er for lite konkurranse. Tre av matvarekjedene kontrollerer 90 prosent av markedet i Sverige.

Finansministeren synes at dagligvarekjedene bør bli flinkere til å presse prisene ned hos leverandørene.

– I dagens møte har vi hatt ærlige samtaler. Jeg har sagt at jeg ikke synes det er akseptabelt at prisene øker så mye. Jeg synes fortsatt at det er urimelig at svensk mat koster mer enn i land rundt oss, sier hun.

Sjefene i de store dagligvarekjedene mener det er leverandørenes feil at matvareprisene stiger, men matprodusentene slår tilbake.

– Hvis dagligvarekjedene skylder på oss, så er det veldig uheldig, sier presseansvarlig Daniel Emilsson i nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for matvareprodusentene i Sverige, Livsmedelsföretagen.

[ Forsker om Xis fredsplan: – Virker ikke som en plan i det hele tatt ]