Razzia mot tidligere Memorial-ansatte i Russland

Noen av dem som har fått hjemmet sitt ransaket, er også tatt inn til avhør, sier den nobelprisvinnende gruppen, som i dag er forbudt.

Razziaene ble gjennomført etter at etterforskere anklaget gruppen for «rehabilitering av nazismen» fordi den skal ha satt personer som samarbeidet med nazistene under andre verdenskrig, på en liste over ofre for politisk terror. Memorial har foreløpig ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Politiet beslagla gjenstander og utstyr med Memorials logo, sier gruppen om tirsdagens razzia.

– Ransakingen hos enkelte ansatte fortsetter. Advokatene har ikke fått møte dem, skriver Memorial på meldingstjenesten Telegram.

Memorial i Russland og den internasjonale søsterorganisasjonen ble i sin tid grunnlagt for å fremme menneskerettigheter og dokumentere undertrykking i Sovjetunionen. Begge organisasjonene er forbudt i Russland og ble tvangsoppløst sent i 2021 som en del av myndighetenes kamp mot politiske motstandere.

