Paludan får ikke slippe inn i Storbritannia for å brenne Koranen

Det opplyste den britiske sikkerhetsministeren Tom Tugendhat i Underhuset mandag, melder BBC.

Tugendhat grep inn etter at Labour-medlem Simon Lightwood fra Wakefield i Underhuset ga uttrykk for bekymring rundt Paludans planlagte besøk.

– Den islamofobe danske politikeren Rasmus Paludan på ytre høyre sa at han drar fra Danmark til Wakefield kun for å brenne Koranen på et offentlig sted. Herr Paludan var tidligere fengslet i Danmark for hatefulle og rasistiske uttalelser. Han er en farlig mann som ikke burde slippes inn i dette landet, sa Lightwood, henvendt til den konservative regjeringens sikkerhetsminister.

Tugendhat sa at Paludan nå er oppført på britiske myndigheters overvåkingsliste.

I en video på Twitter søndag sa Paludan at han ville dra til Wakefield for å bekjempe det han kalte udemokratiske krefter. Onsdag ble valgt fordi dagen markerer starten på ramadan, sa Paludan.

I februar ble fire elever på en skole i Wakefield utvist etter å ha ødelagt et eksemplar av Koranen, angivelig som en utfordring. Forsiden var revet i stykker og noen av sidene var slitt. Politiet konkluderte med at det ikke var begått noen forbrytelse.

Paludan la senere mandag ut et bilde på Facebook av Lightwood, med følgende tekst:

– Han har i dag sagt i Underhuset at jeg har vært fengslet. Sannheten er: Aldri i mitt liv har jeg vært fengslet. Jeg har aldri vært i fengsel, skriver Paludan.

