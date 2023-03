Oklahomas høyesterett myker opp abortforbudet

Oklahoma fikk i fjor vår det som ble beskrevet som USAs strengeste abortlov med et nær totalforbud. Unntakene var når abort er nødvendig for å redde livet til kvinnen som bærer fosteret, eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet.

Tirsdag avgjorde et flertall på fem mot fire dommere i delstatens øverste domstol at abort også må tillates når svangerskapet utgjør en risiko for kvinnens helse. De mener kvinner i henhold til Oklahomas grunnlov har rett til å ta abort hvis en lege mener graviditeten kan være helseskadelig.

Kjennelsen omtales som en liten seier for abortforkjempere etter at USAs høyesterett fjernet den føderale retten til abort i fjor sommer.

