Fryseboks-saken: Svensk politi bekrefter kontakt med avdødes familie i 2019

Det melder SVT.

– Det ble aldri formelt politianmeldt, men familien var fortsatt urolige og tok derfor kontakt med det svenske politiet, sier Per-Olov Forsman ved politiets avdeling for grove forbrytelser til SVT.

Han sier det i stedet ble tatt noen kontrollopplysninger før saken ble avsluttet. Slektningenes uro skal imidlertid tas opp i framtidige avhør.

– Det handler om en nær slektning som fortsatt skal avhøres, og da kommer vi selvsagt til å ta opp det de fortalte allerede i 2019, sier Forsman.

En norsk mann er siktet for drap og likskjending på en norsk kvinne, etter at politiet torsdag fant kvinnen død i en fryseboks på en avsidesliggende adresse ved Årjäng i Värmland. I tråd med siktelsen har den siktede mannen erkjent likskjending, men nekter for at han har drept kvinnen.

Mannen i 50-årene er tidligere straffedømt i Norge for vold, sedelighetsforbrytelser og flere tilfeller av promillekjøring. Ifølge flere medier er han også straffedømt i Sverige.

