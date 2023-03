Ekspert tror statsministeren ofres: – Macron vil slite med å finne erstatter

– Jeg tror det er sannsynlig at han vil kaste regjeringen.

Det sier Frankrike-kjenner Marte Mangset, som er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO), til Dagsavisen tirsdag.

Seinere samme dag møtes Macron statsminister Élisabeth Borne og ledere for ulike politiske grupperinger for å diskutere veien videre. Det har vært store protester i Frankrike over lengre tid i forbindelse med regjeringens nye pensjonsreform. Den omstridte reformen vil blant annet heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år, og at man må jobbe i 43 år for å få full pensjon.

Selv om møtet med Borne er satt til tirsdag, kommer trolig beskjeden om at presidenten vil kaste regjeringen først onsdag, sier Mangset. Hun understreker at det bare er spekulasjoner.

– Det er sannsynlig at han vil kaste regjeringen, men spørsmålet er hva han skal erstatte den med, sier hun.

Vet ikke hvem

– Nå er det umulig å forestille seg hvem han kan sette inn som statsminister i stedet. Som både har legitimitet i opposisjonen som stemte mot regjeringen, og som samtidig er nok enig med Macron til at det er meningsfylt å sitte i regjering under ham. Jeg har snakket med mange franskmenn, og ingen klarer å se for seg hvem det skal være.

Forventningen er at Macron velger å sette inn en person som er på hans linje, men det vil gjenstå å se om det vil stilne misnøyen blant folk, fortsetter Mangset.

Grunner til å kaste regjeringen kan være fordi den mangler legitimitet etter at Borne ikke klarte å sikre flertall for pensjonsreformen. Men også for å svare på den mistilliten folket uttrykker, både gjennom demonstrasjoner og den knappe marginen i mistillitsvotumet, sier Frankrike-kjenneren.

Det spekuleres på om statmsinister Elisabeth Borne (t.v.) skiftes ut etter striden om Frtankrikes nye pensjonsreform. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Mandag overlevde den franske regjeringen to mistillitsvotum i nasjonalforsamlingen. Det ene ble jevnere enn hva som var ventet på forhånd, med 278 folkevalgte, hovedsakelig fra venstresida og ytre høyre, som stemte for. 287 var det magiske tallet opposisjonen trengte hvis de skulle klare å felle regjeringen.

Men det er ikke bare den nye pensjonsreformen som ligger bak misnøyen. Presidenten og regjeringens håndtering av saken har også skapt raseri.

Reformen ble etter en flere uker lang parlamentarisk debatt presset gjennom av regjeringen ved hjelp av en klausul i grunnloven. Dermed ble det ingen avstemning i nasjonalforsamlingen, der regjeringen risikerte å lide nederlag, skriver NTB.

Både venstre- og høyrefløyen har krevd at statsministeren må gå av ettersom hun ikke greide å sikre flertall for reformen i nasjonalforsamlingen.

[ Derfor har protestene i Frankrike blitt så store ]

Usikker på hva som skjer

Den eneste som vet om Macron vil kaste statsministeren eller ikke, er presidenten selv, sier Frankrike-kjenner Franck Orban ved Høgskolen i Østfold.

– Man kan alltid spekulere, men i bunn og grunn er det avhengig av hvordan Macron er skrudd sammen og hvordan han vurderer situasjonen, sier Orban til Dagsavisen.

Han trekker fram den fastlåste situasjonen i nasjonalforsamlingen, uten flertall for verken regjeringen eller opposisjonen.

– Jeg er ikke sikker på at Macron selv vet hva som vil skje. Men onsdag, hvis jeg skal tippe, så tror jeg Macron kommer til å si at lovteksten er vedtatt, nå må vi se videre og tenke på nye reformer som skal implementeres, sier Orban, som understreker at det er spekulasjoner.

– Hvordan vil det bli mottatt?

– Kjempedårlig. Men han elsker å spille poker. Jeg er veldig usikker på om han går så langt som å bytte ut statsministeren onsdag. Jeg tror ikke han kommer til å kalle til nyvalg, det er altfor tidlig. Så sannsynligvis prøver han seg på en frekkis; å si at krisa er over, nå må vi se framover.

Orban er klar på at siden de to mistillitsforslagene som ble fremmet ikke fikk flertall, er lovteksten i den nye pensjonsreformen formelt vedtatt. Men den må godkjennes av forfatningsrådet, før Macron skal undertegne den og reformen settes ut i praksis. Forfatningsrådet, kalt konstitusjonsrådet i Frankrike, kan gjøre tre ting: godkjenne loven uten endring, kreve endringer før godkjenning, eller forkaste lovteksten. Macron kan til sjuende og sist også velge å ikke sette loven ut i praksis, noe som har skjedd tidligere med upopulære lover.

[ Har fått rapporter om fremmede droner under Nato-øvelse i Norge ]

Protester og opprør

En rekke demonstrasjoner har de siste ukene samlet hundretusener av franskmenn i gatene. Demonstrasjonene har i det store og hele gått fredelig for seg, men de siste dagene har enkelte utartet.

Natt til tirsdag pågrep politiet i Paris over 140 personer etter enda en natt med protester. Enkelte demonstranter satte fyr på søppelkasser, mens andre hadde med seg plakater med krav om Macrons avgang, skriver NTB. På enkelte plakater ble det truet med væpnet opprør mot regjeringen.

APTOPIX France Pensions Oljearbeidere blokkerer tilgangen til et depot i Fos-sur-Mer, sør i Frankrike. (Daniel Cole/AP)

Det blir interessant å se an tonen når Macron etter planen skal stille til intervju onsdag, sier Marte Mangset på UiO.

– I hvilken grad vil han prøve å si «jeg forstår dere», og prøve å gi etter og svare på noe av det folk etterspør? Det vil også være problematisk, for til nå har det vært rolig og gode demonstrasjoner, men de siste tre dagene har det vært mer aggressivt. Mange mener det vil være problematisk hvis han gir etter nå, og vil spørre hvorfor han ikke gjorde det for ei uke siden, sier Mangset, og fortsetter:

– Da blir det bare å gi etter for vold, sier noen. På den andre siden, hvis han sier de bare må kjøre på og at det er så viktig for landet, vil det bare understreke den manglende lydhørheten som gjør at folk oppfatter ham som autoritær og udemokratisk.

Venstresida har i stor grad stått bak demonstrasjonene, men det er også motstand mot regjeringen fra ytre høyre. De har imidlertid ikke det som trengs for å danne nytt parlamentarisk flertall.

– Det er en demokratisk blindvei.

[ Politiet rigger seg til for Trump-trøbbel ]

Kan tvinge gjennom

Selv om Mangset tror at regjeringen kastes, sitter presidenten selv trygt. Macron er bare i starten på sin andre presidentperiode, og det er ennå fire år igjen til neste valg. Men et spørsmål er hvilke muligheter han har til å styre framover, sier Mangset.

– Han kan tvinge gjennom ting, men da vil han få et land som er mot ham.

Regjeringen overlevde mistillitsvotumet, men spekulasjonene går om Macron vil bytte ut statsministeren og gjøre rokeringer for å pynte på eget image. Ifølge en meningsmåling fra IFOP-JDD søndag, har Macrons popularitet falt med fire prosentpoeng på en måned – ned til 28 prosent. Det er det laveste siden protestbevegelsen «de gule vestene» var på høyden i 2019, skriver The Guardian.

Søppel flyter flere steder i Paris i forbindelse med streiker og protester mot regjeringens nye pensjonsreform. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, flyter søppelet i Paris på grunn av at renholdsarbeidere streiker, og enkelte frykter at rottene vil bli et stadig mer vanlig syn i hovedstadens gater etter hvert som dagene går. Samtidig streikes det i oljeraffineriene og i jernbanen.

Motstanderne av pensjonsreformen peker på at endringen først og fremst kommer til å ramme lavtlønte uten høyere utdanning, som ofte står i fysisk krevende yrker. De begynner ofte å jobbe i ung alder, men må nå jobbe lenger for å få full opptjening. Det er også blitt pekt på at reformen kommer til å ramme kvinner som har vært borte fra arbeidslivet i noen år på grunn av omsorgsoppgaver.

Det er også blitt trukket fram at arbeidere i industrien med lavere pensjonsalder kun vil ha få år på seg som pensjonister før de dør.

– En forklaring på hvorfor dette har skapt så store protester er nok at hvis man blir fratatt et gode, vekker det sterkere reaksjoner enn om man ikke får noe man ønsker seg. Macron har dessuten fått ord på seg for å være de rikes president – noe av det første han gjorde som president var å fjerne skatt på formue. Det inntrykket er blitt hengende ved ham, berettiget eller ikke, sa Raino Malnes, Frankrike-kjenner og professor i statsvitenskap ved UiO, til Dagsavisen forrige uke.

[ Xi Jinpings Moskva-besøk gir uhyggelige frampek ]